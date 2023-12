Superliga nabiera kształtów. Blisko stworzenia alternatywy dla Ligi Mistrzów. Media: Kolejne kluby chętne do wstąpienia w nowy projekt Jakub Jabłoński

Superliga błyskawicznie się rozrasta! Te kluby chcą jeszcze dołączyć MARCO BERTORELLO/AFP/East News

Superliga. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (TSUE) w czwartek orzekł przeciwko FIFA i UEFA ws. powstania Superligi. A to oznacza, że utworzenie nowych rozgrywek jest jak najbardziej realne w najbliższym czasie. Do tego jak donosi hiszpańskie "Mundo Deportivo" do takiej inicjatywy mają dołączać nowe kluby. To koniec elitarnej Ligi Mistrzów?