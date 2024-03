Szymon Marciniak posędziuje bardzo ważny mecz baraży Euro. Jego decyzje zaważą o awansie na mistrzostwa Europy

Szymon Marciniak rozjemcą spotkania Gruzja - Grecja

Szymon Marciniak po raz kolejny został doceniony przez UEFA. Według nieoficjalnych informacji TVP Sport 43-latek będzie rozjemcą wtorkowego meczu Gruzja - Grecja. To jeden z trzech finałów baraży, w którym wygrany otrzyma promocję na mistrzostwa Europy w Niemczech.

- Szymon Marciniak został wyznaczony do pracy w roli arbitra głównego tego meczu, natomiast Howard Webb będzie pełnił funkcję sędziowskiego obserwatora UEFA. Bardzo rzadko zdarza się, aby pracę arbitra mającego na koncie takie sukcesy, jakie ma za sobą Marciniak, oceniał były sędzia z bardzo podobnym dorobkiem - pisze Rafał Rostkowski.

Szymon Marciniak w obecnym sezonie sędziował w 31 meczach we wszystkich rozgrywkach. Pokazał 141 żółtych kartek, co daje ponad 4,5 kartonika na jedno spotkanie. Ani razu nie pokazał bezpośredniej czerwonej kartki. Trzy razy odesłał zawodników do szatni za skompletowanie dwóch żółtych.