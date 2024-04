Szymon Marciniak nie poprowadzi finału Ligi Mistrzów? Jest inny faworyt. To angielski sędzia Anthony Taylor Jacek Czaplewski

Czy Szymon Marciniak w przeciwieństwie do Roberta Lewandowskiego wystąpi w tegorocznym finale Ligi Mistrzów? Polski sędzia pozostaje w grze o to prestiżowe wyróżnienie, ale jego szanse wcale nie są duże. Jest bowiem inny faworyt UEFA - wynika z analizy byłego arbitra Rafała Rostkowskiego opublikowanej na stronie TVP Sport. Marciniak miałby za to poprowadzić jeden z półfinałów.