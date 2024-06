Takiego gola Motor Lublin sprezentował Arce Gdynia w finale baraży o Ekstraklasę. Piłkarskie jaja!

Mecz Arka - Motor. Kuriozalny gol na 1:0

Kiedy jak kiedy, ale akurat w finale baraży nie wypada robić aż takich błędów. Tymczasem bramkarz Motoru wraz z ostatnim obrońcą dali prowadzenie Arce i to przed upływem kwadransa.

- W takim momencie tak prosty błąd - stwierdził Marcin Kaczmarek komentujący dla Polsatu Sport. - To jest piłkarski kryminał - dodawał. - Kabaret - podkreślił siedzący obok niego Paweł Ślęzak.

W sieci padły też głosy, że sędzia Szymon Marciniak nie powinien był uznać gola, ponieważ Kobacki zbyt szybko wbiegł w pole karne.

Tak opisaliśmy gola dla Arki w relacji na żywo:

Kacper Rosa krótko wznawia grę z "piątki", podając w okolice prawego narożnika pola bramkowego do Kamila Kruka. Ten trącił piłkę raz, za drugim trafił w drugą stopę i wykorzystał to Olaf Kobacki. Po rykoszecie futbolówka trafia w zdezorientowanego bramkarza Motoru, skąd Olaf Kobacki z bliska kieruje do siatki!