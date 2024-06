Taras Romanczuk pełen optymizmu po meczu Polski z Holandią: Głowa do góry, jedziemy dalej!

Taras Romanczuk: Z Austrią czeka nas ciężki mecz

Nie Bartosz Slisz jak przewidywano, lecz właśnie Taras Romanczuk zaczął mecz z Holandią jako defensywny pomocnik. - Mam za sobą trochę meczów rozegranych, jasne, że nie na takim poziomie, ale i tak skupiłem się na własnej robocie - mówił o emocjach, jakie towarzyszyły mu na stadionie w Hamburgu.

Romanczuk debiutował w kadrze jeszcze u Adama Nawałki. Potem przez kilka lat w ogóle nie był do niej zapraszany. Dziś jako 32-latek ma za sobą występ na Euro. - Jestem w tym miejscu dzięki temu, że moja drużyna Jagiellonia zagrała najlepszą piłkę w Polsce i sięgnęła po mistrzostwo. Grałem dobrze na swojej pozycji, dlatego dostałem szansę od trenera Probierza. Jasne, że miałem momenty zwątpienia. Kilka lat z rzędu grałem przecież o utrzymanie. Nie myślałem o reprezentacji, to normalne. Dziś cieszę się, że jestem w tym miejscu, na Euro. Ciężko na to zapracowałem - podkreślił.