Tomasz Hajto kontra Jakub Wawrzyniak walczą na gali Clout MMA 3. Gdzie oglądać byłych reprezentantów Polski? Jacek Czaplewski

Tomasz Hajto i Jakub Wawrzyniak na ceremonii ważenia Clout MMA Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Tomasz Hajto i Jakub Wawrzyniak skrzyżują dziś rękawice na Clout MMA 3. Byli reprezentanci Polski spotkają się w oktagonie w Warszawie. Dla tego drugiego to debiut we freakach. Kto jest faworytem? Gdzie oglądać galę? Ile kosztuje do niej dostęp?