Tomasz Hajto kontra Jakub Wawrzyniak zawalczą w klatce na gali Clout MMA. To kolejna walka byłych piłkarzy. Kiedy i gdzie oglądać?

Tomasz Hajto i Jakub Wawrzyniak zawalczą w oktagonie

Gale freak fight biją rekordy popularności. Fani tego typu rozrywki jeszcze nie ochłonęli po ostatniej gali FAME MMA, na której nie brakowało kontrowersji. Sebastian Fabijański nie był w stanie kontynuować walki po tym jak Sylwester Wardęga zaatakował go w nieprzepisowy sposób. Wojtek Gola bez problemu poradził sobie z Tomkiem Olejnikiem, ale serca widzów skradł Greg, czyli ulubienic użytkowników portalu X (dawniej Twitter). Debiutant świetnie poradził sobie z rywalem, który był od niego dużo cięższy.

Niedługo fanów sztuki walki czeka kolejne hitowe starcie. Na najbliższej gali Clout MMA zawalczy Tomasz Hajto i Jakub Wawrzyniak. Piłkarski pojedynek odbędzie się w klatce w formule K-1, małe rękawice, 3x3 minuty. Który z byłych reprezentantów Polski poradzi sobie lepiej?

To nie pierwszy raz, kiedy do przysłowiowego ringu wejdą piłkarze. Szlaki we freak fightach przetarł m.in. Błażej Augustyn. Hajto na swoim koncie także ma jedną walkę ze Zbigniewem Bartmanem. W lutym Jakub Kosecki zmierzy się z Tuszolem. W nowym roku Sławomir Peszko, który jest włodarzem Clout MMA wejdzie do oktagonu z Piotrem Żyłą.