Tomasz Hajto recenzuje Grzegorza Krychowiaka: Jego gra to slow motion. Niech obejrzy swój mecz. Wywraca się na murawie!

Tomasz Hajto o Grzegorzu Krychowiaku

Grzegorz Krychowiak wrócił do kadry po dziewięciu miesiącach. Został do niej powołany głównie z powodu "braku osobowości", co zasugerował młodszym kolegom kapitan Robert Lewandowski.

Problem z Krychowiakiem polega na tym, że piłkarsko nie daje tego samego, co kilka lat temu - nawet na tle Wysp Owczych. W czwartkowym meczu 33-latek po własnej stracie szybko dostał kartkę. Nie potrafił też dostarczyć dobrej piłki w pole karne. W internecie furorę robiły nagrania, jak nabił się w rękę oraz po nieudanym (swoim) zagraniu miał pretensje do Michała Skórasia.

Przed meczem z Albanią Krychowiak stwierdził, że nie rusza go krytyka ze strony kibiców. - Każdy ma prawo do wyrażenia swojej opinii - stwierdził pomocnik.

Krychowiak uszczypliwie odpowiedział za to reporterowi Polsatu Sport, który zapytał czy trudno było mu wejść do drużyny w tak trudnym momencie, czyli po porażkach i rozbiciu mentalnym. - Nie - zapewnił Krychowiak, po czym dodał: - Moja żona zadała mi to pytanie przed przyjazdem. I nie, wręcz przeciwnie, ktoś się nie zna na piłce. To tylko świadczy o poziomie pytania.