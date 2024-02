Transfery. Albert Posiadała w Molde FK, rywalu Legii Warszawa w Lidze Konferencji. Ile zarobił Radomiak Radom?

Albert Posiadała bramkarzem Molde FK

Posiadała zaliczył tylko jedną pełną, na dodatek udaną rundę w PKO Ekstraklasie. To wystarczyło, by transfer doszedł do skutku. Młody bramkarz spróbuje przebić się w lidze norweskiej - jako nowy nabytek Molde.

W czwartek Posiadała złożył podpis pod kontraktem obowiązującym do grudnia 2027 roku. Według informacji Weszło za transfer Radomiak zarobi maksymalnie 500 tys. euro. To drugi, ale wkrótce tak naprawdę trzeci najdrożej sprzedany zawodnik z Radomia. Więcej zapłacono jedynie za Karola Angielskiego (650 tys. euro - do Turcji) i wkrótce za Pedro Henrique (850 tys. euro - do Chin).

Na razie nie wiadomo czy Posiadała znajdzie się w kadrze meczowej na dwumecz z Legią Warszawa o prawo gry w 1/8 finału Ligi Konferencji. Molde podejmie polską drużynę 15 lutego. Rewanż przy Łazienkowskiej odbędzie się 22 lutego.