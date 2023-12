Transfery. Dla tych piłkarzy nie ma w Legii Warszawa przyszłości. Kto odejdzie już w styczniu? Pełna LISTA

Legia Warszawa. Kto odejdzie z klubu w styczniu 2024?

W styczniu Legia dokona pierwszych porządków w swojej nadzwyczaj szerokiej kadrze. Widać jak na dłoni z kim w klubie nie wiążą przyszłości. Odejdą głównie zawodnicy z pola z kontraktami do czerwca 2024 roku.

Kadra pierwszej drużyny liczy w Legii 32 piłkarzy. Wśród nich odnajdujemy szesnastu obcokrajowców i tylu samo Polaków w tym sześciu młodzieżowców. Są tacy co jedyne minuty zaliczają w trzecioligowych rezerwach walczących o awans. Tak zadecydował trener Kosta Runjaić. W niektórych przypadkach już nie ma odwrotu...

Zresztą piłkarze, o których mowa dowiedzieliście się o tym już na starcie sezonu. - Będziemy szukać jakichś rozwiązań. Na pewno mają niewielkie szanse na grę - mówił już w czerwcu dla Meczyków dyrektor Zieliński.

Ani Legii nie opłaca się trzymać drogich piłkarzy wyłącznie na potrzeby rezerw, ani tym piłkarzom tracić kolejnej rundy na grę na czwartym szczeblu.

Jak to było rok temu? Wtedy akurat Legia pozbyła się jedynie młodych graczy. Do GKS Tychy przeszedł Kacper Skibicki, w Resovii wylądował Nikodem Niski, a Karol Noiszewski skorzystał z rezerw skorzystał z opcji przenosin do Siarki Tarnobrzeg. Natomiast Wiktor Kamiński, bez epizodu w pierwszej drużynie, ruszył na podbój Warty Poznań - autor dwóch goli w tej rundzie.