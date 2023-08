Transfery. Erik Exposito o krok od Rakowa Częstochowa. Napastnik otrzymał świetne warunki kontraktu od mistrza Polski

Exposito w Rakowie? Piłkarz otrzymał świetne warunki kontraktu

Warto dodać, że Raków kolejny raz składa ofertę za Hiszpana. Poprzednie zakusy ekipa spod Jasnej Góry wykonywała w zimowej przerwie poprzedniego sezonu. Wówczas oferta opiewała na kwotę 700 tys. euro oraz Sebastiana Musiolika jako piłkarza do wymiany. Ostatecznie "Musiol" jako piłkarz bez kontraktu tego lata związał się z Górnikiem Zabrze.

Ekipa z Dolnego Śląska jednak nie do końca chce puścić swojego napastnika, który od początku sezonu jest kapitanem, wybiegł w każdym ligowym meczu i miał ogromny wpływ na dwie ostatnie ligowe wygrane - z Lechem Poznań (3:1) oraz z Widzewem Łódź (2:0).

Jak informuje Tomasz Włodarczyk z Meczyków piłkarz zaakceptował ofertę mistrza Polski . Dokładne uposażenie nie jest znane, jednak jak podaje dziennikarz, jest to bardzo dobra finansowo oferta.

Wygląda na to, że blisko jest prawdziwego transferowego hitu w Ekstraklasie. Pod sam koniec okienka mistrz Polski Raków Częstochowa chce przeprowadzić naprawdę sporą transakcję. Mowa o przyjściu kapitana Śląska Wrocław Erika Exposito .

Obecna oferta "Medalików" z kolei ma opiewać na 600 tys. euro, plus ewentualne bonusy. Dodajmy, że napastnik Śląska jest związany kontaktem do czerwca 2024 roku, więc jeśli nie przedłuży umowy z klubem, to zimą będzie mógł podpisać kontrakt z nowym pracodawcą i latem odejść za darmo.