Transfery. Jakub Moder będzie miał mocnego rywala w walce o pierwszy skład? Media: Brighton planuje sprowadzić pomocnika za miliony

Transfery. Problem Jakuba Modera. Klub myśli o rywalu dla niego

Polski pomocnik do gry wrócił 25 listopada 2023 po wyleczeniu kontuzjowanego kolana. Od tego czasu Polak dla "Mew" rozegrał łącznie pięć spotkań, a trener Roberto De Zerbi postawił na stopniowe, mozolne wprowadzanie go do zespołu. Jakby nie patrzeć 602 dni to naprawdę spory rozbrat z piłką i potrzeba zdecydowanie więcej czasu, aby reprezentant Polski mógł wrócić do pełnych obrotów. Wydaję się jednak, że z meczu na mecz Moder się rozkręca.