Transfery. John van den Brom trafi do reprezentacji Holandii? Były trener Lecha Poznań przyznaje. "Nie muszą dzwonić"

John van den Brom w reprezentacji Holandii? Padł konkret

Były szkoleniowiec poznańskiej lokomotywy aktualnie znajduje się na bezrobociu i intensywnie szuka nowego pracodawcy. Holender przebiera w ofertach. Nie tak dawno mówiło się o możliwości przejęcia Vitesse Arnheim z Polakiem Kacprem Kozłowskim w składzie oraz spekulowano o negocjacjach z egipskim Pyramids FC. Ta pierwsza propozycja wydaje się najbliższa sercu Holendra, gdyż jest to klub, w którym niegdyś występował jako piłkarz. Sam z resztą zaznaczył w jednym wywiadzie, że chciałby być ich trenerem.

Jednocześnie ostatnio został zaproszony do studia "Studio Voetbal", gdzie zapytano go o jego najbliższą przyszłość i to, gdzie chciałby pracować jako trener. Jedną kandydaturę zdecydowanie odrzucił. Chodziło o... reprezentację Holandii. Przyznał, że nie chce zostać selekcjonerem kobiecej kadry "Oranje". - Nie. To zupełnie co innego. W każdym razie nie widzę się w roli trenera reprezentacji. Więc KNVB nie musi dzwonić - przyznał w jednym z holenderskich programów.