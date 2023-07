Transfery. Jordan Majchrzak wypożyczony z Legii Warszawa do Puszczy Niepołomice. 18-latek spędzi sezon w drużynie beniaminka Ekstraklasy

Jordan Majchrzak w Puszczy Niepołomice. 18-latek wypożyczony na sezon

Majcharzak jest wychowankiem Warty Zawiercie. Był też zawodnikiem: Silent Dąbrowa Górnicza, MUKP Dąbrowa Górnicza i Rozwoju Katowice. W 2019 roku przeszedł do Akademii Legii Warszawa, a w minionym sezonie trafił na wypożyczenie do AS Romy.

Tam grał głównie w młodzieżowym zespole w lidze Primavera, ale zaliczył też debiut w Serie A. 12 marca zagrał przez kilkanaście minut w meczu ekipy Jose Mourinho z Sassuolo.

Nowy zawodnik Puszczy jest reprezentantem Polski U19. Na ostatnich mistrzostwach Europy na Malcie zagrał we wszystkich trzech spotkaniach grupowych drużyny prowadzonej przez Marcina Brosza.

Majchrzak przed wypożyczeniem do Puszczy przedłużył kontrakt z Legią.