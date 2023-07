Transfery. Kacper Kozłowski kolejny sezon spędzi w Vitesse. Pomocnik ponownie wypożyczony z angielskiego Brighton do Holandii

Kacper Kozłowski ponownie związał się z Vitesse

O Kozłowskim było bardzo głośno ponad dwa lata temu. Ówczesny selekcjoner reprezentacji Paulo Sousa dał mu szansę i powołał na Euro 2020. Piłkarz występujący wtedy w Pogoni Szczecin zrobił niezłe wrażenie i wydawało się, że przebojem wejdzie zarówno do reprezentacji jak i do mocnej ligi zagranicznej.

Z pewnością jego kariera nie potoczyła się tak, jak sobie wyobrażał. Zimą 2022 roku co prawda Brighton wyłożyło za niego 11 mln euro, co było rekordem Ekstraklasy (za takie same pieniądze Lech sprzedał do tego samego klubu Jakuba Modera), ale w Anglii nie dostał szansy.

Został od razu wypożyczony - wiosnę 2022 spędził w belgijskim Union SG, a w poprzednich rozgrywkach oglądaliśmy go w Holandii, w barwach Vitesse.

Nadchodzący sezon również spędzi w Vitesse. Dziś Anglicy poinformowali, że 6-krotny reprezentant Polski rozgrywki 2023/24 spędzi w Holandii, również na zasadzie wypożyczenia. W poprzednim sezonie pomocnik zagrał w 30 meczach, strzelił 3 gole, zanotował 5 ostatnich podań.