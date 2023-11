Transfery Lecha Poznań. Oceniamy wzmocnienia "Kolejorza". Ranking letniego okienka. Kto numerem jeden?

Transfery Lecha Poznań. Jak wypadają na tle ligowej stawki?

Lech Poznań latem dokonał sześciu kluczowych wzmocnień swojej drużyny. Podopieczni Johna van den Broma jednak aktualnie grają jedynie na dwóch frontach. Z eliminacji Ligi Konferencji stosunkowo szybko odpadli. Poznańską lokomotywę szybko zatrzymał słowacki Spartak Trnava w 2. rundzie. W Poznaniu lepszy był Lech (2:1), ale w delegacji trzecia ekipa minionego sezonu sensacyjnie przegrała 1:3.

Kto przyszedł tego lata do Lecha? Patrząc po pozycjach, to do poznańskiego zespołu przyszło trzech obrońców, dwóch napastników i jeden bramkarz w postaci wracającego z wypożyczenia ze Stali Mielec Bartosza Mrozka. Pozostali piłkarze to: Ali Gholizadeh, Elias Andersson, Filip Dagerstal, Miha Blazić oraz Dino Hotić.