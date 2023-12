Transfery Legii Warszawa. Kto przyjdzie, kto odejdzie? Styczeń 2024

Transfery Legii. Przyjdą do klubu

Legia po bardzo widowiskowym i pozytywnym początku sezonu od dwóch miesięcy zmaga się z kryzysem. Coraz częściej pojawiają się więc spekulacje dotyczące zmian w kadrze stołecznego zespołu. W ostatni weekend szef skautingu warszawskiego klubu, Radosław Mozyrko wybrał się do Słowenii na mecz tamtejszej Olimpiji Lublana, która jest obecnym mistrzem kraju. Według lokalnych mediów obserwował Rui Pedro . Portugalczyk ma 25 lat i jest liderem klasyfikacji strzelców ligi. Napastnik ma 10 trafień, co jest najlepszym wynikiem w karierze. Sprowadzenie gracza urodzonego na Półwyspie Iberyjskim może być efektem tego, że w ostatnim czasie napastnicy Legii nie zachwycają skutecznością.

Transfery Legii. Odejdą z klubu

Dużo bardziej znaczącym zawodnikiem, który może opuścić szeregi Legii jest Ernest Muci . Zawodnik świetnie zaprezentował się jesienią w meczach Ligi Konferencji i zwrócił uwagę klubów z najmocniejszych europejskich lig. W mediach często przebija się hiszpańska Celta Vigo, która widziałaby w swoich szeregach albańskiego gracza. To czy Muci odejdzie zimą poniekąd może rozstrzygnąć się już w czwartek, bo Legia zagra decydujący mecz o awans do fazy pucharowej europejskich rozgrywek. W przypadku braku awansu, Albańczyk również może dostać zielone światło na transfer.

W zespole Legii jest sporo zawodników, którym kontrakty kończą się w czerwcu. Igor Charatin i Lindsay Rose w tym sezonie nie grali prawie w ogóle i jedynie obciążają budżet klubu. Natomiast Robert Pich od lata gra wyłącznie w zespole rezerw i być może blokuje miejsce w składzie młodym, utalentowanym zawodnikom. Wydaje się, że już zimą klub będzie starał się znaleźć nowych pracodawców dla tych graczy.

Jeszcze półtorej rocznym kontraktem z Legią związany jest Makana Baku. Jednak ostatni mecz zagrał na początku października mimo że zespół jesienią gra niemal cały czas co trzy dni. Przychodził do klubu w lipcu 2022 roku, ale od tego czasu wciąż nie potrafił pokazać umiejętności, dzięki którym trafił do stolicy z Warty Poznań.

Zimą na wypożyczenie, lub całkowicie pożegna się z klubem co najmniej jeden z młodych graczy Legii. Po zamknięciu letniego okna transferowego Jacek Zieliński ubolewał, że nie udało się wypożyczyć żadnego z młodych bramkarzy. Gabriel Kobylak mógł powędrować do Radomiaka, a Cezary Miszta miał opcje zagraniczne. Nie do końca zadowolony ze swojej sytuacji w drużynie jest także Igor Strzałek. Gracz jesienią miał częściej pojawiać się w barwach Legii, ale tylko 9 razy dostał szansę przez Kostę Runjaića i prawie zawsze były to tylko końcówki spotkań.