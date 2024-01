Transfery. Pavol Stano został nowym trenerem pierwszoligowego Górnika Łęczna. Były szkoleniowiec Wisły Płock podpisał umowę

Fortuna 1. Liga. Górnik Łęczna z nowym trenerem

Nowa misja Pavola Stano

Jak sobie jednak radzi Górnik Łęczna w Fortuna 1. Lidze? A no gorzej od "Nafciarzy". Aktualnie nowa ekipa Stano zajmuje dziesiąte miejsce w ligowej tabeli z dorobkiem 27 punktów. Do miejsca uprawniającego grę w barażach do najwyższej klasy rozgrywkowej brakuje im jednak tylko cztery "oczka". Bliżej jest wspomniana Wisła Płock, która traci dwa punkty do Odry Opole.

Pierwszy mecz pod wodzą Pavola Stano w rundzie wiosennej już 17 lutego o godz. 18:00. Jego rywalem będzie Miedź Legnica w pierwszym domowym spotkaniu.