Transfery. Paweł Dawidowicz zmieni klub? Media: Zainteresowana polskim obrońcą ma być Atalanta Bergamo

Paweł Dawidowicz zmieni klubowe barwy?

Atalanta ma poszukiwać dodatkowych obrońców do swojej układanki z trzema stoperami z tyłu. Zdaniem włoskiego dziennikarza Gianluigiego Longariego na liście obserwowanych piłkarzy przez klub z Bergamo ma się właśnie znaleźć Paweł Dawidowicz, który w trwającym sezonie jak jest tylko zdrowy to zbiera przyzwoite recenzje we włoskim Hellasie Werona. Gian Piero Gasperini do tej pory korzystał z trzech piłkarzy w postaci Berata Djimsitiego, Giorgio Scalviniego oraz Seada Kolasinacia.