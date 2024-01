Transfery Serie A. Pięć najciekawszych ruchów w styczniu 2024

Pięć najciekawszych ruchów w styczniu 2024

Pierwsza część sezonu włoskiej ligi przebiegła bez większych niespodzianek. Prym wiedzie Inter Mediolan, którego zaciekle goni Juventus. W nieco wolniejszym tempie z czołówką ściga się AC Milan. Na pewno negatywnym zaskoczeniem jesienią było Napoli, które po zdobyciu mistrzostwa stało się drużyną środka tabeli.

Najgorętszym zimowym tematem we Włoszech jest transfer Piotra Zielińskiego do zmierzającego po tytuł mistrza kraju Interu Mediolan. Polak raczej na pewno nie opuści Neapolu w tym oknie transferowym, ale wszystko wskazuje na to, że latem ubierze koszulkę "Nerazurri". Mediolańska drużyna tej zimy zakontraktowała już jednego interesującego piłkarza. Jest to pierwszy w historii ligi Kanadyjczyk.

Po drugiej stronie są zespoły, które muszą szukać wzmocnień, by utrzymać się w Serie A. W najgorszej sytuacji są Hellas Werona, Empoli i Salernitana, które plasują się w strefie spadkowej. Drużyna z miasta Romeo i Julii w tym oknie zgarnęła dużo pieniędzy na sprzedaży swoich zawodników i w drugiej części stycznia może ruszyć na zakupy.