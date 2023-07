Transfery Stali Mielec - lato 2023. Rewolucja kadrowa w Mielcu! 17 piłkarzy odeszło, 14 przyszło. Jak będzie wyglądać nowy sezon? Jakub Jabłoński

Transfery. Letnie okienko Stali Mielec można opisać jednym słowem - rewolucja. Drużyna prowadzona przez Kamila Kieresia prężnie działała na rynku transferowym i do klubu przyjdzie m.in. wypożyczony z CSKA Moskwa Ilya Shkurin, co ciekawe białoruski napastnik w przeszłości występował już w innym polskim zespole - Rakowie Częstochowa. Poza nim do Mielca przyszło dokładnie 13 zawodników, a odeszła jeszcze większa ilość piłkarzy, bo aż 17. Rewolucja kadrowa wyjdzie na dobre Stali w nowym sezonie? Przekonamy się wkrótce! A teraz przyjrzyjmy się konkretnie kto dołączył, a kto odszedł drużyny Kieresia!