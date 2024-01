Transfery w PKO Ekstraklasie. Ostatnie ruchy

W czasie świąteczno-sylwestrowym doszło do niewielu transferów. Tak naprawdę ledwie czterech piłkarzy zmieniło kluby. Najpierw to Śląsk Wrocław potwierdził kolejne (trzecie) zakontraktowanie. Wybór padł na nastoletniego Wenezuelczyka. Lewuis Pena po pomyślnym przejściu testów sportowych związał się do czerwca 2025 roku z opcją przedłużenia aż o trzy sezony. Jest skrzydłowym, nigdy dotąd nie występował poza ojczyzną. - Rzecz jasna to młody zawodnik i zapewne na początku częściej będziemy go oglądać w drużynie rezerw, jednak ma potencjał, by stać się istotnym ogniwem również pierwszego zespołu - uważa dyrektor sportowy lidera tabeli, David Balda.

Legia Warszawa póki co porządkuje kadrę. Drugim piłkarzem, który ją opuścił został Lindsay Rose. Stoper rozwiązał umowę za porozumieniem stron, by wrócić do greckiego Arisu Saloniki. Z kolei Korona Kielce potwierdziła to, co zapowiadano jeszcze przed świętami - jej nowym zawodnikiem został prawy obrońca Marcel Pięczek.