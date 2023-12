Transfery. Kajetan Szmyt może dołączyć do klubu brazylijskiego Ronaldo. Media: Real Valladolid interesuje się młodzieżowcem

Kajetan Szmyt w klubie legendy futbolu?

Polak ma szansę zostać drugim w historii naszym rodakiem, który przywdzieje barwy hiszpańskiego zespołu. Do tego czasu bowiem w barwach zespołu z Estadio José Zorrilla występował tylko Jan Urban .

Perspektywiczny pomocnik Warty Poznań może w niedalekiej przyszłości opuścić szeregi drużyny prowadzonej przez Dawida Szulczka. 21-latek jest niezwykle łakomym kąskiem na rynku transferowym. Wydaję się, że kwestią czasu jest jego wybycie do lepszej ligi i zbieranie szlifów zagranicą.

Warta Poznań chce zarobić

Na przeszkodzie jednak może stanąć cena jaką "Warciarze" proponują za perspektywicznego pomocnika. Drużyna z Wielkopolski zażyczyła sobie za niego ok. milion euro. Dla potencjalnego nabywcy może być to zaporowa kwota. Kontrakt Szmyta z Wartą obowiązuje jeszcze do 30 czerwca 2025 roku.