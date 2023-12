Transfery w PKO Ekstraklasie. Legia żegna i wita, ruch w Śląsku. Fakty i plotki - stan na 24 grudnia 2023

Transfery w PKO Ekstraklasie. Ostatnie ruchy

Legia Warszawa odrzuciła ofertę za Steve'a Kapaudiego opiewającą na 1,5 mln euro. W styczniu po testach medycznych do drużyny dołączy Ryoya Morishita. 26-letni Japończyk zostanie wypożyczony na rok z opcją wykupu z klubu Nagoya Grampus Eight. To piłkarz na skrzydło/wahadło lub do środka pola.

Szereg decyzji podjął lider. Śląsk Wrocław wystawił na listę transferową Marcela Zyllę. Potwierdzono przybycie na testy Rosena Bożinowa - to 18-letni, lewonożny obrońca z CSKA Sofia. Z tego samego klubu już został natomiast wypożyczony Simeon Petrow. Bułgar ma 23 lata i gra jako stoper. Co ciekawe, urodził się i piłkarsko dojrzewał we Francji.

Lech Poznań póki co robi porządek w szerokiej kadrze. Z wypożyczenia do Radomiaka Radom wrócił bramkarz Krzysztof Bąkowski, po czym od razu został wysłany na pół roku do pierwszoligowej Polonii Warszawa.