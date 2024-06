Tymoteusz Puchacz i Karol Świderski na konferencji prasowej w Hanowerze: Tworzymy dobry zespół, który potrafi grać w piłkę

Obrońca Kaiserlautern zapytany na konferencji prasowej w Hanowerze o wybór organizatora tegorocznego turnieju wyjaśnił, że nie było lepszego kandydata. Niemcy kochają piłkę, a kibicowanie mają we krwi. Puchacz, który na co dzień w występuje w 2. Bundeslidze przyznał również, że każdy mecz przyciąga na stadiony komplet publiczności.

- No co mogę powiedzieć? W Niemczech podoba mi się to, że stadiony są zawsze pełne. Niemcy są wspaniali w tym, że kochają piłkę nożną. Panuje tam kult kibicowania. Jestem zadowolony, że turniej jest właśnie tutaj. I znam te stadiony, więc myśle, że to fajne uczucie - mówił Tymoteusz Puchacz na konferencji prasowej pytany o atmosferę na stadionach.