Tymoteusz Puchacz prywatnie. Bedoes, tatuaże oraz Julia Wieniawa

Piłkarz nie jednokrotnie dawał do zrozumienia, że bardzo lubi słuchać polskiego rapu. Wychowanek Lecha Poznań za każdym razem jak przyjeżdżał reprezentację potrafił uraczyć swoich kolegów z kadry tym gatunkiem muzycznym na treningach, a przede wszystkim - co nie jest tajemnicą - jednym wykonawcą. Puchacz bardzo od jakiegoś czasu utożsamiał się m.in. z Bedoesem. Jak się okazało sympatia nie wzięła się znikąd. Swego czasu w rozmowie z Łukaszem Wiśniowskim oraz Jakubem Polkowskim na kanał "Foot Truck" wyjawił skąd wzięły się u niego kontakty z raperami.

– Czerpię bardzo dużo z muzyki moich przyjaciół. Bedoes czy Janek-rapowanie to ludzie, z którymi mam częsty kontakt. Ale też Białas, Szpaku, całe SBM. To niejako oni stworzyli mój światopogląd i ten patencik na życie. Słuchając ich płyt wiedziałem, na co byli narażeni wtedy a co teraz przytrafia się mnie. Nauczyli mnie, jak się wtedy zachowywać - przyznał.