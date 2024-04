Real Madryt - FC Barcelona. El Clasico ostatnią szansą dla Barcelony. Lewandowski poluje na gole. Gdzie oglądać? Transmisja w tv na żywo

Mecz Real Madryt - FC Barcelona online. Gdzie obejrzeć w TV?

Jednocześnie obie drużyny są po meczach Ligi Mistrzów. Real Madryt w dobrych humorach przystąpi do niedzielnej rywalizacji. "Królewscy" pokonali Manchester City po serii rzutów karnych i nadal znajdują się w grze o podwójną koronę. Barcelona po raz kolejny w swojej historii się skompromitowała i odpadła z Paris Saint-Germain po blamażu w rewanżu (1:4) u siebie na wzgórzu Monjuic.

W perspektywie walki o mistrzostwo Hiszpanii może to być kluczowe spotkanie dla drużyny z Madrytu. Real jest blisko przyklepania mistrzowskiego tytułu , gdyż przed starciem z największym rywalem ma osiem punktów przewagi nad ekipą Xaviego Hernandeza. Podopieczni Carlo Ancelottiego, więc w niedzielę powalczą o pierwsze trofeum w trwającym sezonie. Wydaję się, że zwycięstwo wystarczy, aby ten cel zrealizować - przewaga byłaby już nie do odrobienia dla Barcelony.

Robert Lewandowski w niedzielę stanie przed szansą po raz pierwszy podbicia stadionu największego rywala. Polak, aż dziwnie to brzmi, ale nigdy w swojej karierze nie zdobył bramki na Santiago Bernabeu . Czy ten klasyk będzie dla najlepszego polskiego piłkarza w historii pewnego rodzaju przełomem?

Przewidywane składy na mecz Real Madryt - FC Barcelona

Real Madryt - FC Barcelona w telewizji

Real Madryt - FC Barcelona w internecie. Stream online, live

Dostęp do streamu z meczu Real Madryt - FC Barcelona w aplikacjach Eleven Sports oraz Canal+ Online. Ile kosztuje dostęp do El Clasico? To zależy od wyboru pakietu. W każdym razie mowa o dwucyfrowej kwocie.