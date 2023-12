Widzew Łódź - Radomiak Radom ONLINE. Rozpędzeni "Widzewiacy" chcą podtrzymać formę! Gdzie oglądać? TRANSMISJA TV NA ŻYWO [2.12.2023]

PKO Ekstraklasa. Widzew Łódź - Radomiak Radom ONLINE

- Praca w Radomiaku to kolejny krok w mojej karierze. Przez ostatnie siedem lat byłem asystentem trenerów w innych klubach polskiej Ekstraklasy. Obecnie jestem także uczestnikiem kursu UEFA Pro i zawsze marzyłem, by być pierwszym trenerem

- mówił Kędziorek na konferencji przedmeczowej.

Ostatnie mecze bezpośrednie:

29.08.2020 Radomiak Radom - Widzew Łódź 4:1

26.02.2021 Widzew Łódź - Radomiak Radom 1:1

6.11.2022 Widzew Łódź - Radomiak Radom 1:3

21.05.2023 Radomiak Radom - Widzew Łódź 3:1

Mecz Widzew - Radomiak w siedemnastej kolejce poprowadzi sędzia Tomasz Musiał z Krakowa. System VAR będą obsługiwać Krzysztof Jakubik oraz Bartosz Heinig. Pomagać sędziemu głównemu mają w sobotnim spotkaniu asystenci w postaci Sebastiana Muchy i Marcina Ciepłego.

Daniel Myśliwiec, trener Widzewa:- Jasne, że bardzo chcemy potwierdzić naszą dobrą dyspozycję, a nie żyć tym, co było w zeszły weekend. Oczywiście, jestem bardzo zadowolony z wykonanej przez nas pracy, ale rozmawialiśmy głównie o rzeczach, które mogliśmy zrobić jeszcze lepiej. Gdy mamy wątpliwości, co zrobi przeciwnik, to jest najlepszy sygnał, żeby pójść w to, co będziemy prezentować my. Chcemy zrobić krok do przodu, wprowadzić kolejne narzędzie do tego, jak skuteczniej atakować oraz bronić