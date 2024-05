Widzew Łódź żegna czterech piłkarzy. Klub wskazał nazwiska

Widzew Łódź: pierwsze decyzje kadrowe

Najwięcej meczów i najdłużej w zespole był Paweł Zieliński. Okazał się współtwórcą awansu do Ekstraklasy. W sumie w 66 występach zdobył 1 bramkę i zapisał 5 asyst.

Cegiełkę do awansu dołożył także Ernest Terpiłowski, który dobił do 58 meczów. Trafił 6 razy i zanotował 5 asyst. Już w elicie do Widzewa dołączył z kolei Serafin Szota. Zagrał 45 razy. Nie strzelił gola, za to ma 1 asystę. Z rolą rezerwowego musiał godzić się Jakub Szymański. Od lata zaliczył dwa mecze - oba w Pucharze Polski. Jedyną bramkę puścił z Wisłą Puławy, ale i tak udało się wygrać 4:1.

- Kuba, Serek, Ernest, Paweł - dziękujemy za godne reprezentowanie barw Widzewa Łódź i życzymy wielu sukcesów - napisał Widzew na stronie internetowej.