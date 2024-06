Wisła Kraków prezentuje trenera. Transmisja z konferencji Kazimierza Moskala

Wisła Kraków: Powitanie Kazimierza Moskala

57-letni Moskal już miał okazję prowadzić w przeszłości Wisłę. Do klubu wraca po niespełna dziewięciu latach. Do samego zawodu - po niecałym roku. Do października prowadził bowiem ŁKS Łódź, którego wprowadził do Ekstraklasy.

Tego samego oczekuje Wisła. Mimo zdobycia Pucharu Polski jest po rozczarowującym sezonie. Nie wzięła nawet udziału w barażach. Zajęła dopiero dziesiąte miejsce.

Droga piłkarzy Wisły Kraków w europejskich pucharach

W Wiśle następuje wielka rewolucja kadrowa. Odszedł nie tylko trener Albert Rude i dyrektor sportowy Kiko Ramirez, ale także ośmiu zawodników. Na razie nikt nie dołączył. Na celowniku według Meczyków jest Olivier Sukiennicki ze Stali Stalowa Wola, która sensacyjnie wywalczyła awans do 1 ligi, od razu po awansie do 2.