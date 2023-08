Wisła Płock - Lechia Gdańsk ONLINE. Hit 1 ligi. Grają spadkowicze z Ekstraklasy. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO!

Fortuna 1 Liga. Mecz Wisła Płock - Lechia Gdańsk ONLINE

Obie drużyny jeszcze w styczniu spotkały się w ramach ekstraklasy. Teraz walczą ze sobą o powrót do niej. U jednych i drugich doszło do wielkich zmian. Lechia ma nowego właściciela, wymieniła trenera i praktycznie cały skład. W Wiśle działa nowy prezes, został trener, ale jedenastka różni się znacząco od tej, którą oglądaliśmy jeszcze w maju.

Marek Saganowski, trener Wisły Płock: - Z drużyny, która spadła z Ekstraklasy, odeszło 11 zawodników, zostało sześciu. Ci, którzy przyszli, to zawodnicy z rezerw i powracający z wypożyczenia. Nikt nie jest żadnym czarodziejem i zmiany natychmiast nie nastąpią. Zdaję sobie sprawę, że są już w Płocku ludzie, którzy chcieliby, żeby Saganowskiego już tu nie było. Jestem z tym zespołem niecałe siedem tygodni i też oczekuję od kibiców wsparcia, bo wiem, że zespół zacznie grać. Potrzebujemy jednak więcej czasu. Mamy dwa punkty zrobione na wyjeździe, nie uważam, że to jest coś słabego.

Decyzją PZPN mecz Wisły z Lechią poprowadzi sędzia Leszek Lewandowski z Gliwic. Do jego dyspozycji będzie system VAR. Obsłużą go Jarosław Przybył i Marcin Szczerbowicz.

Szymon Grabowski, trener Lechii Gdańsk: - Jest sportowa złość i to było widać podczas treningów. Szybko chcieliśmy zagrać następny mecz i to było widać w pracy zawodników. Mam nadzieję, że to będzie widać na boisku w Płocku. Cieszę się, że dołączają do nas kolejni zawodnicy i z treningu na trening rywalizacja jest coraz mocniejsza i jesteśmy silniejsi.

Wisła walczy o pierwsze zwycięstwo fot. Wisła Płock S.A.

Ostatnie mecze bezpośrednie:

Lechia - Wisła 1:0 (Ekstraklasa, 29.01.2023)

Wisła - Lechia 3:0 (Ekstraklasa, 17.07.2023)