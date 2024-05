Wojciech Kowalczyk przejechał się po Legii Warszawa i rozwoju młodych piłkarzy. "Wy macie g***o, nie akademię"

- Jaka akademia? Pana Kleksa! Kleksa postawili w akademii Pana Kleksa. Michał... nie ma żadnej akademii. Same dziady tam są. Jeżeli oni płacą kary to się przyznają do tego. Nie interesuje mnie wyjście Jacka Zielińskiego czy Mioduskiego w stylu: my mamy świetną akademię. Wy macie g***o, nie akademię (... ) żaden Wasz trener nie chce wypuścić żadnego młodego, bo w tej akademii nie macie nic. Wasza druga drużyna to jest jakieś pośmiewisko - mówił Wojciech Kowalczyk w programie na Kanale Sportowym "Kowalove" ze współprowadzącym Michałem Polem.