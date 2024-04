Wojciech Łobodziński, trener Arki Gdynia przed meczem z Wisłą Płock: To jest znacznie lepszy zespół

W ostatnim ligowym spotkaniu zawodnicy Arki zremisowali w Lublinie z Motorem 2:2.

- Ten wynik był sprawiedliwy. Sam punkt na trudnym terenie jest ok, jednak nasza gra w pierwszej połowie nie była ok, natomiast nasza reakcja po przerwie była bardzo dobra. Źle weszliśmy w mecz, nieudane było głównie pierwsze 20 minut, ale to moja wina i biorę to na klatę. Motor zaskoczył nas w pierwszej połowie, natomiast my zaskoczyliśmy gospodarzy po przerwie