Wstępny podział na koszyki mistrzostw Europy 2024. Na kogo może trafić Polska, jeśli przejdzie marcowe baraże?

Podział na koszyki Euro 2024. Gdzie może trafić Polska?

Eliminacje do Euro 2024 się kończą. Polacy zagrali ostatni mecz kilka dni temu z Czechami. Niestety remis 1:1 pozbawił nas szans na bezpośredni awans na wielki turniej. Biało-Czerwonym zostają baraże, w których prawdopodobnie zagrają z Estonią. Ostatecznych rywali (półfinał i finał) poznamy 21 listopada po meczach w grupie D.

Baraże o Euro. Polska już (prawie) zna rywala. Unikniemy potęgi!

Biorąc pod uwagę, że Polska w dwumeczu z Mołdawią zgarnęła tylko jeden punkt, powinniśmy obawiać się nawet wspomnianej Estonii. Biało-Czerwoni mają ogromne szczęście, że 20 listopada Ukraina nie wygrała z Włochami. Ekipa z Półwyspu Apenińskiego trafiłaby wówczas do baraży.

Jak będzie wyglądał podział na koszyki? Szczegółową analizę przeprowadził profil Football Rankings. Większość zespołów już zna swoje miejsce, z którego będzie losowana do grup Euro 2024. W koszyku 1 są same najmocniejsze drużyny - Niemcy, Portugalia, Francja, Hiszpania, Belgia oraz Anglia. Każda z tych ekip jest faworytem do finału mistrzostw Europy.

Koszyk 1 Football Rankings

W koszyku 2 znajdą się słabsze zespoły, ale nadal są to ekipy, które mogą powalczyć o najwyższe cele - Węgry, Dania, Albania oraz Austria. Najprawdopodobniej w tej grupie znajdzie się też Turcja i Rumunia, ale te dwa zespoły jeszcze nie mają zagwarantowanego tego miejsca.

Koszyk 2 Football Rankings

W koszyku nr 3 mamy tylko jedną niewiadomą - Włochy. Poza krajem z Półwyspu Apenińskiego w trzecim zestawie na 100 procent mamy Szkocję, Słowenię, Słowację, Czechy i Holandię.

Koszyk 3 Football Rankings

W koszyku nr 4 może znaleźć się Polska. Na 100 procent będzie tam Serbia, możliwe, że także Chorwacja i Szwajcaria. Pozostałe trzy miejsca są zagwarantowane dla zwycięzców baraży. Niestety ostatni koszyk oznacza, że Biało-Czerwoni mogą trafić na bardzo silnej drużyny. Grupą śmierci może okazać się zestaw: Francja, Dania, Holandia. Najlepszy scenariusz dla ekipy Michała Probierza to Niemcy, Rumunia i Słowacja.