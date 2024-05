Z Legii Warszawa odszedł kolejny piłkarz. Yuri Ribeiro tak jak Josue - sam potwierdził ten fakt

Legia Warszawa: Yuri Ribeiro postanowił odejść

27-letni Ribeiro przybył do Legii w połowie 2021 roku. Rozegrał trzy pełne sezony. Jako lewy obrońca (a czasami także środkowy) sięgnął po Puchar Polski i Superpuchar. Zagrał też w fazie grupowej i pucharowej Ligi Konferencji oraz grupowej Ligi Europy.

- Do wszystkich kibiców Legii. Sobotni mecz będzie moim ostatnim dla Legii. To było niesamowite kilka lat gry dla tego wyjątkowego klubu i noszenia tej koszulki. Były to trudne czasy, ale odnieśliśmy wiele zwycięstw - zaznaczył Ribeiro.

Gdzie oglądać mecz Legia - Zagłębie? To ostatnia kolejka PKO Ekstraklasy

Legia zaproponowała jemu nową umowę, ale na gorszych (finansowo) warunkach. Piłkarz jej nie przyjął. Wiele wskazuje na to, że opuści nie tylko Warszawę, ale i Ekstraklasę.