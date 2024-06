Poznaliśmy numery na koszulkach polskich piłkarzy podczas Euro 2024

Niektórzy piłkarze przywiązują dużą wagę do numeru na koszulkach, mogą wiązać je nawet z różnego rodzaju przesądami. Natomiast dla innych to po prostu numer. Od dawien dawna przyjęło się, że numer 10. jednemu z absolutnych liderów zespołu, a 9. najlepszemu napastnikowi. W reprezentacji Polski te numery przypadły kolejno Piotrowi Zielińskiemu i Robertowi Lewandowskiemu . "Zielek" popularną dychę przejął od Grzegorza Krychowiaka, który w zeszłym roku zakończył karierę w kadrze narodowej.

Najwyższy, czyli 26. numer na koszulce przypadł zaledwie 19-letniemu Kacprowi Urbańskiemu. Wydaje się, że to właśnie on rzutem na taśmę załapał się na wyjazd do Niemiec. Warto dodać, że podczas turnieju Euro 2024 zawodnicy mogą mieć na koszulkach numery jedynie od 1. do 26.