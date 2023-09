Zaskakujący kandydat na liście prezesa PZPN-u na nowego selekcjonera. Media: Kosta Runjaić, trener Legii Warszawa na radarze Kuleszy

Kosta Runjaić w reprezentacji Polski?!

Jakby nie patrzeć kandydatura Runjaicia wydaję się zupełnie inna niż te Fernando Santosa, czy wcześniej Paulo Sousy. Niemiec doskonale zna polski rynek oraz piłkarzy na krajowym podwórku, ponieważ pracuje w naszym kraju już wiele lat. Najpierw od 2017 roku w Pogoni Szczecin , a potem od 2022 roku, aż do tera w Legii Warszawa , z którą zajął drugie miejsce w poprzednim sezonie PKO Ekstraklasy, ustępując tylko maszynie Marka Papszuna - Rakowowi Częstochowa.

Do dzisiaj wydawało się, że wyżej w hierarchii na nowego selekcjonera jest właśnie były trener "Medalików". Jeśli zakładając, że doniesienia medialne ws. Runjaicia są prawdziwe i rzeczywiście ma jakieś szansę to w miejsce Niemca do stołecznego klubu może wskoczyć właśnie Papszun. Na razie taki scenariusz wydaję się bardzo abstrakcyjny, ale Kulesza już pokazywał, że potrafi zaskakiwać przy wyborach selekcjonerów.