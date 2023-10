Złota Piłka 2023. Polski członek jury Złotej Piłki zdradził, na kogo głosował. Ile punktów otrzymał Robert Lewandowski?

Polski członek jury Złotej Piłki zdradził, na kogo głosował

- Drugim podpunktem były trofea i to co wygrał dany zawodnik - tłumaczy Iwański. - Na trzecim miejscu była mowa o klasie i zachowaniu fair play danego zawodnika - wyjaśnił hierarchię odpowiednich kwestii, którymi mieli sugerować się członkowie jury. Dodajmy, że w głosowaniu Złotej Piłki brało udział 100 dziennikarzy, po jednym z każdego kraju z rankingu FIFA, z miejsc 1-100.

Leo Messi najlepszym piłkarzem świata. Złota Piłka dla Argentyńczyka po raz ósmy!

- Nie wybieramy oczywiście jednego zawodnika, ale całą piątkę. Na piątym miejscu w mojej klasyfikacji znalazł się Robert Lewandowski. Dlaczego? Trudno nie zwrócić uwagę, że zarówno przy trofeum im. Lwa Jaszyna jak przy Złotej Piłce, to najwięcej "ważył" mundial. Dlatego właśnie Messi wygrał Złotą Piłką 2023, bo wygrał mistrzostwa świata.

- Myślę, że wszyscy żałujemy, że plebiscyt w 2020 roku został odwołany, bo w moim przekonaniu Robert Lewandowski bezapelacyjnie by wygrał. Rok później, w 2021 roku, Lewandowski był bardzo blisko tego trofeum. Leo Messi, który został uhonorowany powiedział ze sceny, że życzy Lewandowskiemu, by zdobył kiedyś tę nagrodę. Im jednak dalej od lat 2020-2021, to będzie trudniej. Pewnego upływu czasu nie da się oszukać.