Żona Krzysztofa Piątka z zawodu jest prawniczką. Paulina Piątek uwielbia podróże. Obecnie żyje w Stambule, gdzie pokazuje codzienne życie

Żona Krzysztofa Piątka uwielbia podróże i modę

Krzysztof Piątek latem 2023 roku trafił do tureckiego Basaksehiru. Kibice już dawno skreślili byłego gracza Milanu czy Herthy Berlin i nie wierzyli, że polski napastnik jeszcze kiedyś się odbuduje. 28-letni snajper udowodnił wszystkim, że nadal ma to coś i jest w stanie strzelać gole na wysokim poziomie. W obecnym sezonie we wszystkich rozgrywkach zdobył 13 bramek w 30 meczach.

Jego dobra forma została dostrzeżona przez Michała Probierza, który powołał go na marcowe mecze reprezentacji Polski w barażach Euro 2024. 21 marca Biało-Czerwoni zmierzą się z Estonią w półfinale. Kilka dni później możemy zagrać z Finlandią lub Walią w finale. Selekcjoner raczej nie postawi na Piątka w pierwszym składzie, ale będzie bardzo mocnym dżokerem.

Paulina Piątek to żona Krzysztofa. Kobieta z wykształcenia jest prawniczką. Uczęszczała do II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie. Później studiowała na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie żyje w Stambule z mężem, gdzie pokazuje codzienne życie w stolicy Turcji. Paulina uwielbia podróże - szczególnie w ciepłe miejsca. Była m.in. na Majorce czy Ibizie. Odwiedziła także Włochy, Dubaj, Grecję czy Hawaje. Obecnie na Instagramie obserwuje ją ponad 70 tysięcy ludzi. Niedawno (w lutym 2024 roku) para była na wakacjach na Malediwach. Zdjęcia z wycieczek to główny temat postów młodej kobiety.