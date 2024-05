Arkadiusz Milik może opuścić Juventus w letnim okienku transferowym. Trafi do zespołu, który sensacyjnie awansował do Ligi Mistrzów?

Polscy dziennikarze twierdzą, że Arkadiusz Milik niedługo otrzyma powołania od Michała Probierza na zbliżające się Euro 2024. To spore zaskoczenie, gdyż to oznacza zrezygnowanie z Krzysztofa Piątka lub Adama Buksy.

- Z tego co słyszę, to niespodzianką będzie fakt, że kwestionowany Arkadiusz Milik na Euro pojedzie, jeśli wszystko ze zdrowiem będzie OK, bo forma ostatnio dopisuje. To jest zaskoczenie w tym sensie, że zdążyliśmy powiedzieć, iż Michał Probierz Arka nie lubi - stwierdził Łukasz Wiśniowski podczas programu "Pogadajmy o piłce" w Meczykach.