Artur Rudko zgłoszony przez Szachtar Donieck do Ligi Mistrzów. Wyśmiewany bramkarz Lecha Poznań może zagrać z FC Barceloną Jacek Czaplewski

Artur Rudko został w piątek bohaterem nietypowego transferu. Ukrainiec mimo fatalnej gry w Lechu Poznań dołączył do Szachtara Donieck, najlepszego zespołu w swojej ojczyźnie. Co więcej, został zgłoszony do rozgrywek elitarnej Ligi Mistrzów.