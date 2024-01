Artur Skowronek blisko powrotu na ławkę trenerską. Media: Były szkoleniowiec Wisły Kraków łączony z Górnikiem Łęczna

Fortuna 1. Liga. Były trener Wisły Kraków wróci na ławkę?

Kto zastąpi Ireneusza Mamrota?

W rozgrywkach Fortuna 1. Lidze Górnik Łęczna do tej pory radzi sobie bardzo przeciętnie. Drużyna z Lubelszczyzny mimo, że zajmuje aktualnie odległe dziesiąte miejsce to do miejsca barażowego traci tylko cztery "oczka". Czy z nowym trenerem za sterami Górnik powalczy o powrót do PKO BP Ekstraklasy?