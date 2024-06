Artur Soares Dias prowadził finał Ligi Konferencji i jeden mecz reprezentacji Polski

Portugalczyk ma dopiero 44-lata na karku, ale pod koniec maja tego roku dostał zaszczyt poprowadzenia finału Ligi Konferencji, w którym grecki Olympiakos Pireus pokonał po dogrywce włoską Fiorentinę. W zakończonym sezonie klubowym został trzykrotnie wyznaczany do meczów fazy grupowej Ligi Mistrzów i dwukrotnie do spotkań fazy pucharowej Ligi Europy. Na poprzednich mistrzostwach Europy sędziował dwa mecze fazy grupowej.

Artur Soares Dias w przeszłości prowadził tylko jedno spotkanie z udziałem reprezentacji Polski i było to całkiem niedawno. Jesienią zeszłego roku był rozjemca spotkania Polska - Mołdawia rozgrywanym na stadionie PGE Narodowy w ramach kwalifikacji do Euro 2024. Mecz zakończył się remisem 1:1. Był to pierwszy domowy mecz Michała Probierza w roli selekcjonera reprezentacji Polski.