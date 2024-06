Awantura o datę Superpucharu Polski. PZPN zmieni termin meczu Jagiellonia Białystok - Wisła Kraków Jacek Czaplewski

Awantura o datę Superpucharu Polski. PZPN zmieni termin meczu Sylwia Dąbrowa

Mecz Jagiellonia Białystok - Wisła Kraków o Superpuchar Polski nie odbędzie się we wcześniej zapowiedzianym terminie. To reakcja PZPN na burzę, którą związek wywołał, narzucając termin kolidujący drużynom z przygotowaniami do sezonu i przede wszystkim występami w eliminacjach europejskich pucharów.