Baraże o Euro 2024. Czarny i wymarzony scenariusz dla reprezentacji Polski. Z kim zagrać, kogo lepiej uniknąć? SONDA

Baraże o Euro 2024. Kto rywalem reprezentacji Polski?

Decyzją europejskiej federacji na Euro 2024 zobaczymy dwadzieścia cztery zespoły: dwadzieścia najlepszych z eliminacji, trzy z baraży oraz Niemców jako gospodarzy turnieju.

Polska nie potrafiła wyjść z grupy, dlatego jej ostatnią deską ratunku są właśnie baraże, do których zakwalifikowała się dzięki występom w Lidze Narodów. Wkrótce czyli we wtorek dowiemy się, z kim przyjdzie jej walczyć o bilety do Niemiec.

Na finiszu eliminacji wiadomo tyle, że potencjalnych rywali w półfinale baraży jest siedmiu. Polska może zagrać nawet z Włochami albo Czechami, gdyby tym powinęła się noga w ostatnim meczu grupowym z Mołdawią, czego wykluczyć nie sposób.