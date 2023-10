Bartosz Slisz, pomocnik reprezentacji Polski podsumował pierwsze zgrupowanie Michała Probierza: Jestem pozytywnie zaskoczony

Bartosz Slisz uderza w Fernando Santosa. "Komunikacja wcześniej trochę szwankowała"

W rozmowie na antenie TVP Sport zawodnik Legii Warszawa przyznał, że przed przyjściem Michała Probierza do reprezentacji Polski zawodziła przede wszystkim komunikacja z selekcjonerem. Nie było wielka tajemnicą w przypadku Fernando Santosa, że był on bardziej introwertycznym szkoleniowcem, który nie przywiązał zbytnio uwagi do poprawnej komunikacji w drużynie. 24-latek przyznał, że teraz za trenera Probierza jest nieporównywalnie lepiej niż było. 51-latek przynajmniej miał czas, aby z kadym piłkarzem porozmawiać, niezależnie czy to gracz podstawowej jedenastki, czy rezerwowy. Każdy w drużynie jest tak samo ważny.