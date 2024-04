Bayer Leverkusen po zdobyciu mistrzostwa Niemiec zostać wyprzedany. Media: Na stole leży 100 milionów euro za kluczowego piłkarza

Wyprzedaż w Bayerze Leverkusen. Media: Kluby będą musiały sięgnąć głębiej do kieszeni

Stanie się tak w przypadku porażki Bayernu . Jeżeli jednak Bawarczycy co najmniej zremisują z Koeln, wszystko może wyjaśnić się dzień później. Wówczas ekipa z Leverkusen rozwieje wszelkie wątpliwości, jeśli zdobędzie przynajmniej tyle samo punktów, co Bayern w sobotę.

Jak zwykle to bywa w przypadku takich romantycznych historii na koniec pozostałe, większe kluby zaczynają się interesować piłkarzami, którzy stanowili o sile swojej drużyny. Przed laty taka sytuacja w postaci wyprzedaży spotkała m.in. AS Monaco, które z Kylianem Mbappe w składzie wywalczyło mistrzostwo Francji i awansowało do półfinału Ligi Mistrzów. Wtedy Francuz przeszedł do PSG za rekordową sumę. A inne ważne osoby ze składu poszukały dla siebie nowych wyzwań.

W przypadku Bayeru może być podobnie, choć niemiecki klub zapewnił sobie w przypadku kluczowych piłkarzy wysokie klauzule odejścia. I mimo - już teraz - pojawiającego się ogromnego zainteresowania największych klubów na czele z Liverpoolem Edmondem Tapsobą to musiałyby one rozbić bank. Jak informuje Christian Falk w przypadku wspomnianego 25-latka jego klauzula opiewa na 100 milionów euro. Klub bowiem nie chce sam z siebie sprzedawać swojego filaru defensywy.