Bayern Monachium podjął decyzję w sprawie Thomasa Tuchela. Mimo porażek zostaje na następny mecz

Bayern Monachium: Thomas Tuchel zostaje mimo wpadek

Niewykluczone, że Bayern rozgrywa sezon bez ważnego trofeum. W Bundeslidze ma aż pięć punktów straty do Bayeru Leverkusen, w Lidze Mistrzów jest pod presją po straconej bramce w Rzymie z Lazio, a z Pucharu Niemiec już zdążył odpaść. Kibice domagają się głowy trenera Thomasa Tuchela po środowej kompromitacji. Co na to władze klubu?

Na gorąco po meczu z Lazio dziennikarz Tobi Altschäffl z Bilda pytał Tuchela, czy obawia się zwolnienia z Bayernu. Trener odpowiedział, że nie, a na kolejne pytania - w tym czy jest właściwym szkoleniowcem monachijczyków - odmówił odpowiedzi.

Tuchel jak i cały Bayern zostali zmiażdżeni w niemieckich mediach za porażkę z Lazio. Najgorszą ocenę, czyli 6 (najwyższa jest 1) otrzymali Harry Kane i Dayot Upamecano, który obejrzał czerwoną kartkę.