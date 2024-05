Będzie debiutanckie powołanie do reprezentacji Polski. Kacper Urbański z wielkimi szansami na Euro 2024 Bartosz Głąb

Michał Probierz (selekcjoner reprezentacji Polski) Aleksy Witwicki / Polska Press

Michał Probierz już w środę, 29 maja ogłosi listę zawodników, którzy na początku czerwca rozpoczną przygotowania przed Euro 2024. W gronie powołanych piłkarzy ma znaleźć się Kacper Urbański, co potwierdził dziennikarz Sebastian Staszewski. Dla zaledwie 19-letniego pomocnika Bologny to będzie pierwsze w życiu powołanie do dorosłej reprezentacji Polski