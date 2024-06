Najgorsze Euro w historii w wykonaniu reprezentacji Polski. Zmieni się to po meczu z Francją?

Jeszcze nigdy nie było tak źle. Czy to najgorszy występ reprezentacji Polski na Euro?

Cztery lata później turniej został rozegrany w Polsce i na Ukrainie . Polacy trafili do bardzo łatwej grupy, z której mieli wyjść bez najmniejszego problemu. Jak się później okazało - nadzieje kibiców były złudne. Do drugiego meczu grupowego Biało-Czerwoni przystępowali z jednym punktem wywalczonym przeciwko Grecji. Na przeciw podopiecznych Franciszka Smudy stanęła Rosja i ten mecz również zakończył się podziałem punktów. W ostatnim spotkaniu grupowym Polacy przegrali z Czechami 0:1 i również zakończyli rozgrywki na ostatnim miejscu w grupie.

Biało-Czerwoni po raz pierwszy w historii na mistrzostwa Europy awansowali w 2008 roku . Na turnieju w Austrii i Szwajcarii trafili do trudnej grupy i jedyną realną szansą na zdobyć punkową był drugi mecz grupowy przeciwko... Austrii. Wtedy kontrowersyjny mecz w Wiedniu zakończył się podziałem punktów i obie drużyny nie wyszły z grupy, w odróżnieniu od Niemiec i Chorwacji.

Czy jeszcze kiedyś uda się osiągnąć sukces z 2016 roku?

Na Euro 2016 we Francji pojechała rozpędzona maszyna Adama Nawałki. Biało-Czerwoni na inauguracje zmagań grupowych wygrali z Irlandią Północną i do meczu z Niemcami przystępowali w dobrych nastrojach. Starcie zakończyło się bezbramkowym remisem i obie reprezentacje zapewniły sobie awans do 1/8 finału. Polacy zakończyli turniej na ćwierćfinale, przegrywając po rzutach karnych z późniejszym zwycięzcą - Portugalią.